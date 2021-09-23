【內房危機】摩根資產許長泰：中央會防控，引發系統性風險機會好低！ 財金猛人追蹤 07:22 2021/09/23 分享： 由恒大 （03333） 引發的內房危機繼續升級，恒大面臨信貸違約風險，公司須在9月23日（今日）為旗下兩隻債券支付利息，若未能如期支付利息，恒大債券將違約，或引發內地金融的系統性風險。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 2021/09/20 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 你可能感興趣 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 00:01 2021/09/20 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 最新專欄文章 【名家談股市】法巴策略師譚慧敏︰恒大倒閉可能性較低 今日 【名家談股市】法巴策略師譚慧敏︰恒大倒閉可能性較低 【名家談中產崛起】共同富裕國策下 滙豐范卓雲：中產消費未來會提升！ 2021/09/21 【名家談中產崛起】共同富裕國策下 滙豐范卓雲：中產消費未來會提升！ 【名家談股市】趁低吸納時機到？滙豐范卓雲︰港股今年底目標3萬點！ 2021/09/20 【名家談股市】趁低吸納時機到？滙豐范卓雲︰港股今年底目標3萬點！ 【名家談股市】港股重創 滙豐范卓雲：應持續投資港股！ 2021/09/17 【名家談股市】港股重創 滙豐范卓雲：應持續投資港股！ 【賭場風雲】滙豐范卓雲：賭股出現監管風險溢價！ 2021/09/16 【賭場風雲】滙豐范卓雲：賭股出現監管風險溢價！ 地產公司 許長泰 債券 經濟 股票 恒大 板塊