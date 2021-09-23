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【內房危機】摩根資產許長泰：中央會防控，引發系統性風險機會好低！

財金猛人追蹤 07:22 2021/09/23

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由恒大 （03333） 引發的內房危機繼續升級，恒大面臨信貸違約風險，公司須在9月23日（今日）為旗下兩隻債券支付利息，若未能如期支付利息，恒大債券將違約，或引發內地金融的系統性風險。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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