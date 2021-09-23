【名家談內房】法巴策略師譚慧敏︰恒大倒閉可能性較低

中國恒大 （03333） 債務危機引發連鎖反應。法國巴黎銀行財富管理的香港首席投資策略師譚慧敏預期，恒大有較大的機會債務違約，但最終要清盤和倒閉的可能性較低。

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恒大今日有兩筆債券到期付息， 一筆是2025年到期的人民幣債「20恒大04」，債券發行總額40億元人民幣，5年期，票面息為5.8%，須支付2.32億元人民幣（約2.8億港元）利息，恒大已發布公告指會如期付息。另一筆是2022年到期的美元債，當日須支付8,353萬美元（約6.5億港元）利息。

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譚慧敏表示︰

「我們估計，恒大出現債務違約的機會較大，但相信會是有秩序的違約，而且市場早已預期，經已反映，其債價近期已大跌。」

她說︰

「我們相信，中國政府會協助恒大有秩序進行債務重組，例如削減債務，估計恒大會把業務分拆，以避免其引發的連鎖反應波及同業。」

她指出，恒大債務危機影響到其他房企較難融資，繼而影響房地產銷售，令地產商經營困難。

她說︰

「我們預期，恒大最終要清盤和倒閉的可能性較低。就算恒大債務違約，其佔中國金融體系比例小，因此，不預期會令中國金融系統倒下。」

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本報記者：周劍琴

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