英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天 國際 21:05 2021/09/21 分享： 英國政府放寬入境限制，兩項措施同於10月4日起生效，估計最少會持續有效至聖誕及新年假期。惟上述放寬措施只怕來得太遲，皆因英國的保就業計劃快將結束，旅遊業就算是主要受惠的行業，卻未必捱得到真正復甦的時候。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 綑綁基建與放寬移民 民主黨撞大板 2021/09/20 綑綁基建與放寬移民 民主黨撞大板 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 2021/09/18 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣彰顯用人唯才 2021/09/16 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣彰顯用人唯才 新iPhone毋須太驚喜 用戶但求穩陣升級 2021/09/15 新iPhone毋須太驚喜 用戶但求穩陣升級 Apple打甩壟斷指控 市場定義成關鍵 2021/09/14 Apple打甩壟斷指控 市場定義成關鍵 你可能感興趣 綑綁基建與放寬移民 民主黨撞大板 22:45 2021/09/20 綑綁基建與放寬移民 民主黨撞大板 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 08:05 2021/09/18 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣彰顯用人唯才 19:14 2021/09/16 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣彰顯用人唯才 最新專欄文章 國金札記 - 民主黨派綠卡計劃 為何國會再遇挫？ 今日 民主黨派綠卡計劃 為何國會再遇挫？ 國金札記 - 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 2021/09/20 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 國金札記 - 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣用人唯才？ 2021/09/17 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣用人唯才？ 國金札記 - 新iPhone毋須太亮眼 用戶但求穩陣升級 2021/09/16 新iPhone毋須太亮眼 用戶但求穩陣升級 國金札記 - Apple成功甩身指控科企壟斷太難 2021/09/15 Apple成功甩身指控科企壟斷太難 出入境資訊 旅遊資訊 疫情 英國 旅遊行業 出入境管制 疫苗 保就業