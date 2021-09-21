英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天

英國政府放寬入境限制，兩項措施同於10月4日起生效，估計最少會持續有效至聖誕及新年假期。惟上述放寬措施只怕來得太遲，皆因英國的保就業計劃快將結束，旅遊業就算是主要受惠的行業，卻未必捱得到真正復甦的時候。

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