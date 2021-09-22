兩路攻勢 解決房屋開題

解決樓價高企，先要解決土地不足問題，填海造地時間長「遠水難救近火」，政府惟有先向新界埋手，一方面加快規劃大型項目，另一方面鼓勵發展商參與土地共享，兩路攻勢釋出新界土地潛力。

本港樓價高企，根源土地問題

置業階梯需立，上樓仍然困難

加快釋地建屋，迎大灣區機遇

香港樓價水平之高，長期位列全球榜首，更嚴重脫離市民負擔能力，當中核心問題是房屋供求長期失衡，不但私樓供應出現供不應求，公屋因為供應不足，導致公屋輪候時間一再延長。

正如特首林鄭月娥所指，現時房策將7成土地撥作公營房屋，並且設立港人首置上車盤、綠置居等置業階梯，幫助市民上車。房策雖然已經設立卻難以有效落實，原因正由於政府手上無足夠的熟地可以建屋，無論中央或港府都意識到要解決房屋問題，首要是解決土地供應的樽頸位。

土地大辯論提出8大選項，但實際上真正能夠釋出數百公頃土地供應，扭轉土地短缺的真實選項，只有利用私人農地潛力、明日大嶼及新界北發展區。

雖然明日大嶼的人工島填海規模龐大，涉及上千公頃，一個項目便能滿足多年土地需求，但過程中涉及大型基建、填海工程以至諮詢時間漫長，屬於「遠水難救近火」。

在向新界農地埋手方面，關鍵在於能否解決收地爭議，預期現時政府遇到的政治阻力將會減少，將來會加快向新界北部進行大型規劃，既可以釋出土地供應，亦可配合深港融合，把握大灣區發展的機遇。

至於鄰近發展區周邊的零散農地，不少由發展商所持有，則可以透過土地共享計劃着手，則能夠釋出不少中短期供應。