加快土地供應才是王道

政府視房屋問題為重中之重，作為樓市持份者的發展商，將來除了在商言商、貨如輪轉策略推盤外，或要在加快土地供應上配合政策，釋出更多出公私營房屋供應。

發展商採取貨如輪轉推盤策略

未來30年短缺1200公頃土地

政策配合釋出土地供上車需求

香港樓市過往均以自由市場運作，發展商因應市場需求、發展利潤、自身財務能力，在市場競投官地、進行補地價，以補充土地儲備，然後建屋起樓，並因應市況調整賣樓節奏。旺市時候加快推盤，遇到股災、政治動蘯，市況逆轉就減慢推盤。

例如2019年上半年市況較暢旺，一手成交註冊量達1.25萬伙，全年共2.1萬伙，但去年疫情下市況較弱，全年推盤量則只有1.5萬伙，按年減少2成，去到今年疫情緩和之後，發展商推盤速度便有所加快。

中港兩地政府視房屋問題為香港的深層次矛盾，房屋供應更涉及民生問題，未來發展商除了繼續擔任建屋、發展的私樓供應商角色外，亦有指被委託更多社會責任，特別在土地供應問題上的角色。

本港大型發展商過往透過收購新界農地，作為土地儲備，以維持商業營運能夠長期貨如輪轉，不過隨着土地問題變得緊張，政府預測未來30年短缺至少1200公頃土地，除了大規模填海外，更要向新界埋手開發新市鎮、新發展區，發展商跟政府之間就着收地、土地利用的摩擦難免增加。

在未來政策大方向下，發展商有機會被要求加快在土地供應上作出配合，包括土地共享等政策上，釋放新界農地發展潛力，在增加私樓供應的同時，亦釋出更多公營房屋供應，以滿足社會上的上樓、上車需求。