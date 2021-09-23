【板塊輪動】原材料股早前強勢 下一輪到哪個板塊接力？ 研究報告 13:17 2021/09/23 分享： 港股像去年12月至今年農曆新年期間獲北水大量湧入的情況不再，並且進入較深度調整，但在板塊輪動下，讀者不妨提早部署下一輪潛力板塊。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 2021/09/20 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 你可能感興趣 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 00:01 2021/09/20 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 最新專欄文章 【本地地產】公權力可收發展商地皮 滙豐話佢最具抗逆力（附發展商比較） 今日 【本地地產】公權力可收發展商地皮 滙豐話佢最具抗逆力（附發展商比較） 【內房危與機】恒大完了麼？內房股追揸沽 2021/09/22 【內房危與機】恒大完了麼？內房股追揸沽 【識玩識賺】樂園輪住開 門票點賺最着數？ 2021/09/21 【識玩識賺】樂園輪住開 門票點賺最着數？ 【宏觀經濟】 滯脹也不錯！ 降通脹成本誰來埋單？ 2021/09/21 【宏觀經濟】 滯脹也不錯！ 降通脹成本誰來埋單？ 【數碼轉型都無位走？】中金：國內疫情8月反彈 綫上消費同時走弱（第二版） 2021/09/21 【數碼轉型都無位走？】中金：國內疫情8月反彈 綫上消費同時走弱（第二版） 板塊 炒股不炒市 成交 恒生綜合指數 金融 行業 港股 股票