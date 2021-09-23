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【板塊輪動】原材料股早前強勢 下一輪到哪個板塊接力？（第二版）

研究報告 17:26 2021/09/23

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承本文第一版所言，股市內各板塊輪流湧上、回落，但股價升跌的原因，總離不開行業以至公司本身的基本因素。建銀國際總結了過去1個月普遍普上行的行業及其上升原因（表：點擊圖片放大）

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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