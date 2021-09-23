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小心按揭優惠隨時調整

名家專區 14:00 2021/09/23

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本港新冠肺炎疫情逐漸緩和，樓市前景回復信心，銀行對二手屋苑的估價也逐步調升，個別屋苑半年間估價上升1成以上，跑贏樓價升幅。不過，準買家須留意的是，不少銀行業績已達標，按揭優惠隨時會作出調整。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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