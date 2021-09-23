小心按揭優惠隨時調整 名家專區 14:00 2021/09/23 分享： 本港新冠肺炎疫情逐漸緩和，樓市前景回復信心，銀行對二手屋苑的估價也逐步調升，個別屋苑半年間估價上升1成以上，跑贏樓價升幅。不過，準買家須留意的是，不少銀行業績已達標，按揭優惠隨時會作出調整。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 將軍澳屋苑 呎價兩萬元成新常態 2021/09/17 將軍澳屋苑 呎價兩萬元成新常態 新盤市場仲有乜焦點？ 2021/09/20 新盤市場仲有乜焦點？ 發展商套現勝去年 未來推盤不手軟？ 2021/09/20 發展商套現勝去年 未來推盤不手軟？ 加快土地供應才是王道 2021/09/22 加快土地供應才是王道 你可能感興趣 將軍澳屋苑 呎價兩萬元成新常態 14:00 2021/09/17 將軍澳屋苑 呎價兩萬元成新常態 新盤市場仲有乜焦點？ 10:00 2021/09/20 新盤市場仲有乜焦點？ 發展商套現勝去年 未來推盤不手軟？ 11:00 2021/09/20 發展商套現勝去年 未來推盤不手軟？ 最新專欄文章 專家樓論 - 地產代理界頻頻入市 今日 地產代理界頻頻入市 專家樓論 - 加快土地供應才是王道 2021/09/22 加快土地供應才是王道 專家樓論 - 兩路攻勢 解決房屋開題 2021/09/22 兩路攻勢 解決房屋開題 專家樓論 - 預售樓花60年 2021/09/22 預售樓花60年 專家樓論 - 哪一區火紅？ 2021/09/21 哪一區火紅？ 一手市場 物業市場 樓價 估價 銀行