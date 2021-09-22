力數電動車不是 豐田社長有何盤算？ 國際 21:36 2021/09/22 分享： 車輛電動化是不可逆轉的潮流，歐盟已定下明確時間表，2035年禁售燃油車，多國也有類似目標。惟日本車廠豐田社長豐田章男卻大唱反調，強調須認清「碳」才是真正敵人，而非內燃機。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天 2021/09/21 英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天 綑綁基建與放寬移民 民主黨撞大板 2021/09/20 綑綁基建與放寬移民 民主黨撞大板 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 2021/09/18 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 英國穆斯林難民增 協力共構文化種族多元 2021/09/17 英國穆斯林難民增 協力共構文化種族多元 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣彰顯用人唯才 2021/09/16 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣彰顯用人唯才 你可能感興趣 英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天 21:05 2021/09/21 英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天 綑綁基建與放寬移民 民主黨撞大板 22:45 2021/09/20 綑綁基建與放寬移民 民主黨撞大板 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 08:05 2021/09/18 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 最新專欄文章 國金札記 - 英國旅遊業 這個冬天不太冷？ 今日 英國旅遊業 這個冬天不太冷？ 國金札記 - 民主黨派綠卡計劃 為何國會再遇挫？ 2021/09/21 民主黨派綠卡計劃 為何國會再遇挫？ 國金札記 - 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 2021/09/20 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 國金札記 - 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣用人唯才？ 2021/09/17 約翰遜踢走忠誠派 改組內閣用人唯才？ 國金札記 - 新iPhone毋須太亮眼 用戶但求穩陣升級 2021/09/16 新iPhone毋須太亮眼 用戶但求穩陣升級 可持續發展 ESG 碳中和 電動車 德國綠黨 豐田 電力 石油 Tesla 政治