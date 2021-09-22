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力數電動車不是 豐田社長有何盤算？

國際 21:36 2021/09/22

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車輛電動化是不可逆轉的潮流，歐盟已定下明確時間表，2035年禁售燃油車，多國也有類似目標。惟日本車廠豐田社長豐田章男卻大唱反調，強調須認清「碳」才是真正敵人，而非內燃機。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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