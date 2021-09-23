  • 29°C
香港時間 : 2021923日 (週四) 02:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東方海外股息率29厘 未來3年可維持？

名家專區 2021/09/23

分享：

疫情反覆導致全球供應鏈緊張，航運運費也水漲船高，令航運股受惠。在港上市的航運股中，以東方海外（00316）股息率達29厘最高，該股上半年連特別息派4.41美元，相當於34.398港元，按目前股價計

...

撰文 : 區嘉俊

欄名 : 交易講場

最新專欄文章

交易講場 - 碧桂園服務百億「大刁」 大行齊唱好
2021/09/22
碧桂園服務百億「大刁」 大行齊唱好
交易講場 - 內地共富號角 歐洲奢侈品壞消息？
2021/09/21
內地共富號角 歐洲奢侈品壞消息？
交易講場 - 金價前景 投資界意見分歧
2021/09/20
金價前景 投資界意見分歧
交易講場 - 富時換馬成交飈升 小心「中伏」
2021/09/18
富時換馬成交飈升 小心「中伏」
交易講場 - 大行紛唱淡內房 憂釀「完美風暴」
2021/09/17
大行紛唱淡內房 憂釀「完美風暴」
港股 航運股 東方海外（00316） 派息 中遠海控（01919） 增持 上升空間 派息比率 美元

上一篇文章

互聯網「拆牆」換代 結束內鬥向外競爭

下一篇文章

地產代理界頻頻入市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版