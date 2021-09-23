東方海外股息率29厘 未來3年可維持？

疫情反覆導致全球供應鏈緊張，航運運費也水漲船高，令航運股受惠。在港上市的航運股中，以東方海外（00316）股息率達29厘最高，該股上半年連特別息派4.41美元，相當於34.398港元，按目前股價計

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