東方海外股息率29厘 未來3年可維持？ 名家專區 2021/09/23 分享： 疫情反覆導致全球供應鏈緊張，航運運費也水漲船高，令航運股受惠。在港上市的航運股中，以東方海外（00316）股息率達29厘最高，該股上半年連特別息派4.41美元，相當於34.398港元，按目前股價計 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 區嘉俊 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 碧桂園服務百億「大刁」 大行齊唱好 2021/09/22 碧桂園服務百億「大刁」 大行齊唱好 交易講場 - 內地共富號角 歐洲奢侈品壞消息？ 2021/09/21 內地共富號角 歐洲奢侈品壞消息？ 交易講場 - 金價前景 投資界意見分歧 2021/09/20 金價前景 投資界意見分歧 交易講場 - 富時換馬成交飈升 小心「中伏」 2021/09/18 富時換馬成交飈升 小心「中伏」 交易講場 - 大行紛唱淡內房 憂釀「完美風暴」 2021/09/17 大行紛唱淡內房 憂釀「完美風暴」 港股 航運股 東方海外（00316） 派息 中遠海控（01919） 增持 上升空間 派息比率 美元