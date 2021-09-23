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【美息動向】儲局暫緩9月公布收水 貨幣政策真轉鴿?

財金 10:35 2021/09/23

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美國聯儲局昨日FOMC政策會議後決定按兵不變，不單續續維持近零息不變，早前預先張揚今年開始縮減每月購債額亦未見公布。美股道指昨勁升近400點，港股今早勁彈最多逾500點。

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欄名 : 大市拆局

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