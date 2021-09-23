【美息動向】儲局暫緩9月公布收水 貨幣政策真轉鴿? 財金 10:35 2021/09/23 分享： 美國聯儲局昨日FOMC政策會議後決定按兵不變，不單續續維持近零息不變，早前預先張揚今年開始縮減每月購債額亦未見公布。美股道指昨勁升近400點，港股今早勁彈最多逾500點。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【大市拆局】國指ETF盈富打入成交三甲 長錢低位續增持 2021/09/21 【大市拆局】國指ETF盈富打入成交三甲 長錢低位續增持 【友邦股價】友邦瀉半成 將現終極死亡交叉（第二版） 2021/09/20 【友邦股價】友邦瀉半成 將現終極死亡交叉（第二版） 【資金流向】盈富吸資10億見3星期高 長錢加碼撈貨 2021/09/17 【資金流向】盈富吸資10億見3星期高 長錢加碼撈貨 【滙豐股價】滙豐試穿40元關 將現終極死亡交叉（第二版） 2021/09/16 【滙豐股價】滙豐試穿40元關 將現終極死亡交叉（第二版） 【美股拆局】基金經理看淡經濟 仍堅持重倉股票的啟示 2021/09/15 【美股拆局】基金經理看淡經濟 仍堅持重倉股票的啟示 貨幣政策 港股 恒大 銀行 美元 美國聯儲局 鮑威爾 美股 加息