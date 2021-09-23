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【好淡爭持】友邦高位急回5%倒跌 預示大戶造淡大市?

財金 12:03 2021/09/23

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港股今早隨美股外圍高開近400點後，恒指早段一段升逾600點，短暫衝越24800即於高位受阻。

恒指中午收報24388，升166點或0.7%。半日成交1113億元，較周二同時段不足700億元大增逾約六成。

恒大 （03333） 今日如期支付兩筆人民幣及美元債券到期利息，暫脫即時違約風險，股價早段最多急彈逾三成，高見3元。惟並非即時違約並不示已擺退債務危機，恒大半日升幅收窄至約一成，中午收報2.51元。

盡管如此，近日受恒大危機拖累的內房、內銀及內險股已全綫功勁彈。中國海外 （00688） 、華潤置地 （01109） 、龍湖 （00960） 及碧佳園 （02007） 4大藍籌內房股，半日分別大升6%至8%。

藍籌科技股全綫升幅全綫收窄，阿里巴巴 （09988） 及小米 （01810） 中午分別倒跌近1%至3%；重磅藍籌金融股友邦 （01299） 高位急回倒跌，更為拉低大市升幅主要阻力。友邦今早以92元裂口高開逾4%後，升幅急速收窄並倒跌，中午收報87.65元，倒跌逾1%。單計友邦高位急回逾5%，已令恒指升幅縮減近百點。

筆者已多次指出，友邦作為恒指最重磅藍籌，現市值佔比約8%，近日每多在沒有任何重大利好或利淡消息下急升驟跌，明顯成為大戶舞高弄低的主要工具。友邦周二急漲近6%後，今早高位倒跌半成。是否反映大戶炒家高位反手造淡，值得密切注視。

撰文：劉德斌

欄名 : 大市拆局

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