【國策追蹤】習近平：不再新建境外煤電項目 投資紅燈轉眼變「綠」燈？ 財金猛人追蹤 13:20 2021/09/23 分享： 監管風暴下，國策已成大市走向主旋律。昨日國家主席習近平在聯合國大會中提出，不再興建新的境外煤電項目，消息刺激一眾電力股半日勁升逾1成。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 2021/09/20 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 你可能感興趣 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 00:01 2021/09/20 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 最新專欄文章 【股神教路】「巴菲特指數」突破200% 美股來到煞車時刻？（第二版） 2021/09/16 【股神教路】「巴菲特指數」突破200% 美股來到煞車時刻？（第二版） 【大鱷追蹤】虛擬貨幣不死？ 對沖基金大佬Steve Cohen繼續加注（第二版） 2021/09/15 【大鱷追蹤】虛擬貨幣不死？ 對沖基金大佬Steve Cohen繼續加注（第二版） 【年初至今升1.2倍】昔日誠哥IPO也要輸 醜「鋁 」終於可以大翻身？（附誠哥IPO心得） 2021/09/14 【年初至今升1.2倍】昔日誠哥IPO也要輸 醜「鋁 」終於可以大翻身？（附誠哥IPO心得） 【國策追蹤】工信部肖亞慶：鼓勵新能源車兼併做強 併購潮將至哪些股要留意？ 2021/09/13 【國策追蹤】工信部肖亞慶：鼓勵新能源車兼併做強 併購潮將至哪些股要留意？ 【馬明哲出手】 平保高管連環入市+回購 釋股價見底訊號？（第二版） 2021/09/09 【馬明哲出手】 平保高管連環入市+回購 釋股價見底訊號？（第二版） 習近平 電力股 華潤電力（00836） 碳中和 綠色金融 中國電力（02380） 大唐發電（00991）