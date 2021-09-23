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【國策追蹤】習近平：不再新建境外煤電項目 投資紅燈轉眼變「綠」燈？

財金猛人追蹤 13:20 2021/09/23

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監管風暴下，國策已成大市走向主旋律。昨日國家主席習近平在聯合國大會中提出，不再興建新的境外煤電項目，消息刺激一眾電力股半日勁升逾1成。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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