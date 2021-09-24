【恒大風波】救定唔救 又可以點救？（第二版）

中國恒大 （03333） 破產傳言不絕，不少國內市民害怕畢身積蓄化為烏有，四川成都更有數百名人遊行要恒大還錢，一度與警方發生衝突。事件愈演愈烈，中國政府救還是不救未有定論，但若然介入，或遵從過住援助海航控股（滬 600221）的方式。

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大企業面臨破產政府介入援救，在中國、美國、日本均有先例。尤其企業被認定對實體經濟會造成重大影響，帶來系統性風險，政府會更傾向於插手調控。

中國近年至少兩次介入國內企業破產重組，受助者分別為海航控股（滬 600221）和華夏幸福（滬 600340）。根據政府參與程度不同，協助企業大致可分成兩種方法：

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史玉柱：恒大對銀行傷害不大【下一頁】

第一、偏市場化。優點是企業問題會較快暴露、處理，短期內市場化出清。風險是企業自身的流動性和出現資產賤賣壓力，更大的問題是「風險的外溢」導致系統性風險。

第二、政府主導型。用中央或地方政府信用做支撐，積極參與企業救助。優點是避免流動性風險（抽貸）和資產賤賣，以時間換空間逐漸化解、避免系統性風險。風險是導致「大而不倒」和處理中的道德風險。

在化解危機的步驟上，大致上分為三步：企業自救、政府介入、債務重組。以海航控股為例，2017年爆發流動性危機，2017至2019年開始透過變賣資產、精簡架構自救，惟未能脫離危機，短期債務依然維持在95%以上，2020年2月29日海南省政府介入，2021年1月29日海航宣布破產重整。公司透過市場化，引入多位戰略投資者，成功保留旗下核心產業的控制權和市場地位。海航業務板塊分柝重整後，剝離了地產、銀行等非主業，重新聚焦四大主要業務。股東結構調整後，新股東再次帶領公司回歸主業。

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現時恒大已通過市場化售賣資產，積極自救，可惜效果甚微，考慮到恒大集團當前有較大的顯隱性債務規模和較高的風險外溢性，後續政策有可能要先經過壓力測試，看窟窿有多大，再分析其系統性風險的影響。不過結論是明確的：不會導致系統性風險，畢竟政策有「底綫思維」，政府具有成熟的救助體系和應對方案，政府介入的話，最終風險仍是可控的。

（第二版更新於9月24日上午11時43分，更新國外處理方式與內房企業踩綫情況）

根據海航控股和華夏幸福的經驗，如果企業自救無效，政府介入的早期措施包括流動性支持、協助企業和債權人進行積極溝通等。在企業進入破產重整程序後，地方政府也會通過設立司法集中管轄、積極表態等方式穩定市場情緒，避免流動性風險和信用風險的進一步擴散和外溢。

如果企業申請要破產重整程序，將由專業金融機構牽頭設立債委會、引入戰略投資者，保證企業的主業業務不更換，企業自身仍有造血能力，而沒有發展前途的業務則會破產清算。

據外媒報道，有消息指中國政府或將中國恒大重組，分拆成三個實體，並以國有企業為基礎，旨在保護恆大的購房者和其理財產品投資者，消除公司無力償債後為中國帶來的廣泛流動效應，此方顯然與過往方式類似。

至於美國和日本的大型企業救助方案，則與中國有所不同。美國的救助方式多是採取直接借款，或者由政府擔保提供銀行貸款，附以嚴格的附加條款設定，保障政府救助資金的安全。救助目標達成之後，美國政府會選擇盡快退出。日本方面，通常會由日本政府主導成立「產業再生機構」，化解債權同時恢復經營重建。

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報告來源：中泰證券

編輯：陳文政