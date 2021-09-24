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【A股追蹤】挖掘優質低估值板塊     

研究報告 08:20 2021/09/24

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最近一個月，最強的是以煤炭、鋼鐵為代表的傳統周期股，核心看點在於估值和產能。而最近兩周上漲行情繼續擴散到估值更低的板塊。本篇的研究報告會聚焦市場從增長股炒至價值股，並提供估值最低的行業作參考。

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欄名 : 券商有路捉

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