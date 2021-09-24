黃金周殺到 同程生意旺 名家專區 2021/09/24 分享： 國企指數昨日「秋分」反彈，但大市或要到10月至11月才真正見底，而下周五為國慶黃金周。旅遊股連日造好，同程藝龍（00780）今年盈利可以迎來高增長，兼且受惠內地旅遊熱，加上股價營造頭肩底，估值有上升空 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股秋分反彈 震盪築底開始（第四版） 2021/09/23 港股秋分反彈 震盪築底開始（第四版） 中字股實力談 - 旺旺有動力 政策倡三孩 2021/09/23 旺旺有動力 政策倡三孩 潤燃買得過 上半年復甦 2021/09/22 潤燃買得過 上半年復甦 中字股實力談 - 港股雙頂 恒指22340 國指7671（第三版） 2021/09/21 港股雙頂 恒指22340 國指7671（第三版） 中字股實力談 - 國指幾時見底 恐要跌多一成 2021/09/21 國指幾時見底 恐要跌多一成 市盈率 每股資產淨值 國慶 北控水務集團（00371） 同程藝龍（00780） 攜程集團－S（09961） 人民幣