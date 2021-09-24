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黃金周殺到 同程生意旺

名家專區 2021/09/24

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國企指數昨日「秋分」反彈，但大市或要到10月至11月才真正見底，而下周五為國慶黃金周。旅遊股連日造好，同程藝龍（00780）今年盈利可以迎來高增長，兼且受惠內地旅遊熱，加上股價營造頭肩底，估值有上升空

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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市盈率 每股資產淨值 國慶 北控水務集團（00371） 同程藝龍（00780） 攜程集團－S（09961） 人民幣

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北控水務 目標3.8元

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