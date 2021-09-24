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全球邁向碳中和 綠色金融可持續

名家專區 2021/09/24

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聯合國195個成員國在2015年12月12日於聯合國氣候峰會中簽署通過氣候協議《巴黎協定》，協議是各國政府為避免人類面對氣候災難而策劃的長遠方案，每隔五年做一次進展評估，而制定下一步策略。即將於

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撰文 : 劉建民 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行副總經理兼投資主管

欄名 : 名家觀點

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