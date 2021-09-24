全球邁向碳中和 綠色金融可持續 名家專區 2021/09/24 分享： 聯合國195個成員國在2015年12月12日於聯合國氣候峰會中簽署通過氣候協議《巴黎協定》，協議是各國政府為避免人類面對氣候災難而策劃的長遠方案，每隔五年做一次進展評估，而制定下一步策略。即將於 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉建民 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行副總經理兼投資主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 滙豐范卓雲：港股估值已屆歷史低位 2021/09/23 滙豐范卓雲：港股估值已屆歷史低位 首域盈信李青：ESG在日本行之有效 2021/09/21 首域盈信李青：ESG在日本行之有效 三星資產凌子敬：尋找收息機會 2021/09/17 三星資產凌子敬：尋找收息機會 專訪 - 摩根資管許長泰：聚焦監管清晰板塊 2021/09/16 摩根資管許長泰：聚焦監管清晰板塊 光銀林樵基：理財通鞏固港金融地位 2021/09/15 光銀林樵基：理財通鞏固港金融地位 中國 經濟 美國 中國人民銀行 碳中和 綠色金融 綠色債券 可持續發展 綠色投資 外滙儲備