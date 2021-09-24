【經濟復甦】許長泰：歐美銀行股前景佳！ 財金猛人追蹤 07:21 2021/09/24 分享： 歐美多國疫苗接種率不斷提升，多地放寬社交距離限制，民眾重新外出，刺激當地服務業和消費，利好經濟復甦前景。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 最新專欄文章 【內房危機】摩根資產許長泰：中央會防控，引發系統性風險機會好低！ 2021/09/23 【內房危機】摩根資產許長泰：中央會防控，引發系統性風險機會好低！ 【名家談內房】法巴策略師譚慧敏︰恒大倒閉可能性較低 2021/09/23 【名家談內房】法巴策略師譚慧敏︰恒大倒閉可能性較低 【名家談中產崛起】共同富裕國策下 滙豐范卓雲：中產消費未來會提升！ 2021/09/21 【名家談中產崛起】共同富裕國策下 滙豐范卓雲：中產消費未來會提升！ 【名家談股市】趁低吸納時機到？滙豐范卓雲︰港股今年底目標3萬點！ 2021/09/20 【名家談股市】趁低吸納時機到？滙豐范卓雲︰港股今年底目標3萬點！ 【名家談股市】港股重創 滙豐范卓雲：應持續投資港股！ 2021/09/17 【名家談股市】港股重創 滙豐范卓雲：應持續投資港股！ 人物專訪 許長泰 疫情 財政政策 經濟 歐洲 服務 銀行