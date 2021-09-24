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【經濟復甦】許長泰：歐美銀行股前景佳！

財金猛人追蹤 07:21 2021/09/24

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歐美多國疫苗接種率不斷提升，多地放寬社交距離限制，民眾重新外出，刺激當地服務業和消費，利好經濟復甦前景。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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