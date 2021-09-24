  • 30°C
香港時間 : 2021924日 (週五) 19:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股脈博】恒大危機明晦未定 再拖反彈市後腿（第三版）

財金 19:07 2021/09/24

分享：

港股今早輕微低開，午後A股轉跌，恒指跟隨跌幅擴大，收市大跌318點或1.3%。港股投資情緒轉淡，與中國恒大（03333）債務危機明晦未定息息相關。

...

欄名 : 港股脈博

最新專欄文章

【港股脈博】友邦現「終極死亡交叉」 絶地反擊急彈6%（第三版）
2021/09/21
【港股脈博】友邦現「終極死亡交叉」 絶地反擊急彈6%（第三版）
【港股脈博】地產股接力現恐慌拋售 恒指險守二萬四關（第三版）
2021/09/20
【港股脈博】地產股接力現恐慌拋售 恒指險守二萬四關（第三版）
【港股脈博】友邦滙豐接力下跌 美團騰訊低位反彈的啟示（第三版）
2021/09/17
【港股脈博】友邦滙豐接力下跌 美團騰訊低位反彈的啟示（第三版）
【港股脈博】恒指「三底決戰」勝負未分 明日走勢關鍵 （第二版）
2021/09/16
【港股脈博】恒指「三底決戰」勝負未分 明日走勢關鍵 （第二版）
【賭股洗倉】濠賭股單日蒸發千四億市值 重創投資情緒（第三版）
2021/09/15
【賭股洗倉】濠賭股單日蒸發千四億市值 重創投資情緒（第三版）
港股 債券 恒大汽車（00708） 中國恒大（03333） 加息 恒生指數 道瓊斯工業平均指數 阿里巴巴－SW（09988） 美股 滙豐控股（00005）

下一篇文章

【阿里巴巴股價】阿里再創上市低位 基金經理屢敗屢戰?（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版