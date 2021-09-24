【港股脈博】恒大危機明晦未定 再拖反彈市後腿（第二版） 財金 12:30 2021/09/24 分享： 港股今早輕微低開23點後，早段跌幅一度擴大至171點或0.7%，相對美股隔夜大升，帶動日、韓、台亞洲主要股市全面向好，港股明顯再墮後。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【港股脈博】友邦現「終極死亡交叉」 絶地反擊急彈6%（第三版） 2021/09/21 【港股脈博】友邦現「終極死亡交叉」 絶地反擊急彈6%（第三版） 【港股脈博】地產股接力現恐慌拋售 恒指險守二萬四關（第三版） 2021/09/20 【港股脈博】地產股接力現恐慌拋售 恒指險守二萬四關（第三版） 【港股脈博】友邦滙豐接力下跌 美團騰訊低位反彈的啟示（第三版） 2021/09/17 【港股脈博】友邦滙豐接力下跌 美團騰訊低位反彈的啟示（第三版） 【港股脈博】恒指「三底決戰」勝負未分 明日走勢關鍵 （第二版） 2021/09/16 【港股脈博】恒指「三底決戰」勝負未分 明日走勢關鍵 （第二版） 【賭股洗倉】濠賭股單日蒸發千四億市值 重創投資情緒（第三版） 2021/09/15 【賭股洗倉】濠賭股單日蒸發千四億市值 重創投資情緒（第三版） 港股 債券 恒大汽車（00708） 中國恒大（03333） 加息 恒生指數 道瓊斯工業平均指數 阿里巴巴－SW（09988） 美股 滙豐控股（00005）