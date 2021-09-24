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【恒大危機】華置先撤 劉鑾雄甘比殿後？（第三版）

財金猛人追蹤 17:18 2021/09/24

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恒大 （03333） 危機最終結果仍待公布，昨日先後傳出一拆三變國企，及後又指中國當局要求地方政府為恒大潛在破產作準備。與許家印私交甚篤的劉鑾雄，其華置 （00127） 公布擬清空恒大持股，不過劉鑾雄伉儷個人持股依然未明。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家追蹤

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