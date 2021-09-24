【恒大危機】華置先撤 劉鑾雄甘比殿後？（第三版） 財金猛人追蹤 17:18 2021/09/24 分享： 恒大 （03333） 危機最終結果仍待公布，昨日先後傳出一拆三變國企，及後又指中國當局要求地方政府為恒大潛在破產作準備。與許家印私交甚篤的劉鑾雄，其華置 （00127） 公布擬清空恒大持股，不過劉鑾雄伉儷個人持股依然未明。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家追蹤 相關文章 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 2021/09/20 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 【恒大危機】「鋤D會」夠義氣？ 劉鑾雄「御用券商」持倉兩周增1.3億股有玄機（第三版） 2021/09/21 【恒大危機】「鋤D會」夠義氣？ 劉鑾雄「御用券商」持倉兩周增1.3億股有玄機（第三版） 你可能感興趣 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 00:01 2021/09/20 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 【恒大危機】「鋤D會」夠義氣？ 劉鑾雄「御用券商」持倉兩周增1.3億股有玄機（第三版） 17:02 2021/09/21 【恒大危機】「鋤D會」夠義氣？ 劉鑾雄「御用券商」持倉兩周增1.3億股有玄機（第三版） 最新專欄文章 【恒大危機】「鋤D會」夠義氣？ 劉鑾雄「御用券商」持倉兩周增1.3億股有玄機（第三版） 2021/09/21 【恒大危機】「鋤D會」夠義氣？ 劉鑾雄「御用券商」持倉兩周增1.3億股有玄機（第三版） 【新世界接班人】鄭志剛併本地生科公司到美國上市 掀起本港SPAC熱潮第一浪？ 2021/09/16 【新世界接班人】鄭志剛併本地生科公司到美國上市 掀起本港SPAC熱潮第一浪？ 【新興市場教父】麥樸思：大市可能再跌1成 但整頓長遠利好中國發展 2021/07/28 【新興市場教父】麥樸思：大市可能再跌1成 但整頓長遠利好中國發展 劉鑾雄 陳凱韻 中國恒大（03333） 華人置業（00127） 減持 許家印 經濟