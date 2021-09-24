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【阿里巴巴股價】阿里再試上市低位 基金經理屢敗屢戰?

財金 12:45 2021/09/24

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港股今早再受恒大 （03333） 債務危機消息反覆困擾，恒指中收報24504，微跌6點。半日成交不足740元，較昨日同時段逾1,100億元大減三成半。

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欄名 : 大市拆局

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