【阿里巴巴股價】阿里再試上市低位 基金經理屢敗屢戰? 財金 12:45 2021/09/24 分享： 港股今早再受恒大 （03333） 債務危機消息反覆困擾，恒指中收報24504，微跌6點。半日成交不足740元，較昨日同時段逾1,100億元大減三成半。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【好淡爭持】友邦高位急回5%倒跌 預示大戶造淡大市?（第二版） 2021/09/23 【好淡爭持】友邦高位急回5%倒跌 預示大戶造淡大市?（第二版） 【美息動向】儲局暫緩9月公布收水 貨幣政策真轉鴿?（第二版） 2021/09/23 【美息動向】儲局暫緩9月公布收水 貨幣政策真轉鴿?（第二版） 【大市拆局】國指ETF盈富打入成交三甲 長錢低位續增持 2021/09/21 【大市拆局】國指ETF盈富打入成交三甲 長錢低位續增持 【友邦股價】友邦瀉半成 將現終極死亡交叉（第二版） 2021/09/20 【友邦股價】友邦瀉半成 將現終極死亡交叉（第二版） 【資金流向】盈富吸資10億見3星期高 長錢加碼撈貨 2021/09/17 【資金流向】盈富吸資10億見3星期高 長錢加碼撈貨 港股 巴菲特 阿里巴巴－SW（09988） 股票 買入 美股 恒生指數 對沖基金