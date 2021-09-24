【契媽股】女股神口講撐Tesla 暗中實質掃緊一隻社交媒體股

獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood近日再度唱好愛股Tesla（特斯拉），揚言升至3000美元會全清倉，但實情在當前750美元附近已頻頻減持，此外，女股神新近大手增持一隻社交媒體美股更值得留意。

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