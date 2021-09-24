【契媽股】女股神口講撐Tesla 暗中實質掃緊一隻社交媒體股 財金猛人追蹤 13:39 2021/09/24 分享： 獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood近日再度唱好愛股Tesla（特斯拉），揚言升至3000美元會全清倉，但實情在當前750美元附近已頻頻減持，此外，女股神新近大手增持一隻社交媒體美股更值得留意。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : ARK追蹤 相關文章 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 2021/09/20 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 你可能感興趣 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 00:01 2021/09/20 專訪滙豐范卓雲 波動市未完 選優質政策主題 把握碳中和+中產崛起機遇 最新專欄文章 【契媽股】女股神彈弓手改撈一隻「小牛」股 連黃國英都曾話：可諗下！ 2021/09/17 【契媽股】女股神彈弓手改撈一隻「小牛」股 連黃國英都曾話：可諗下！ 【契媽股】中國監管風暴未驚完 女股神心淡再掟兩隻港股（附ARK最新買賣操作名單） 2021/09/10 【契媽股】中國監管風暴未驚完 女股神心淡再掟兩隻港股（附ARK最新買賣操作名單） 【契媽股】千億推動共富唔收貨 女股神決定阿里一股不留？（第二版） 2021/09/03 【契媽股】千億推動共富唔收貨 女股神決定阿里一股不留？（第二版） 【契媽股】女股神料中國科網股有排捱 ARKK中概股全清倉（附最新54項買賣操作列表） 2021/08/18 【契媽股】女股神料中國科網股有排捱 ARKK中概股全清倉（附最新54項買賣操作列表） 【契媽股】女股神續沽阿里比亞迪 六大主攻型ETF齊掃一隻軟件股（第二版） 2021/08/13 【契媽股】女股神續沽阿里比亞迪 六大主攻型ETF齊掃一隻軟件股（第二版） Cathie Wood Twitter（美：TWTR） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 沽出 增持 財富及資產管理 減持 主動型ETF ETF