【名家談地產股】地產股反彈乏力 法巴譚慧敏︰宜轉移至收租股和房託

地產股本周初經歷「血洗」後，反彈乏力，今日普遍受壓。法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏認為，投資者可把焦點轉移至經營商場的收租股和房託。

外電上周五引述消息指，本地發展商獲告知要協助解決住屋短缺問題，「遊戲規則已經改變」，監管陰霾困擾地產股，投資者憂慮地產股前景或逆轉，地產股本周初急跌。

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法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

「市場憂慮本地地產股未來營運面臨壓力，有可能影響中長綫盈利，我們選擇地產股，更要選擇性。」

她說：

「我們暫未知會有甚麼政策出台，也不知中央會否干預本港樓市，今次消息針對住宅物業，因此，我們建議投資者把焦點轉移至經營商場的收租股和房託，本港疫情控制良好，未來兩地有望通關，可帶旺人流，商場受惠。」

她稱：

「業務以住宅物業為主的地產股，盈利面對下調風險，然而，留意不少發展商已把業務分散至海外，而非集中在本地，故所受影響料有限。」

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本報記者：周劍琴

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