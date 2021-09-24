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【旺季將至】未入冬季氣價先飈升  係時候揀定燃氣股

研究報告 14:38 2021/09/24

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由於需求求強勁及供應緊張，全球天然氣價格高漲。隨着冬季將至，取暖需求令燃氣消費旺季來臨。建銀國際看好今年旺季燃氣營運商的零售氣量增長，並首選昆侖能源 （00135） 和港華燃氣 （01083）

...

欄名 : 大行有路捉

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天然氣 經濟 港華燃氣（01083） 昆侖能源（00135） 天氣 中國

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