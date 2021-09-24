【旺季將至】未入冬季氣價先飈升 係時候揀定燃氣股 研究報告 14:38 2021/09/24 分享： 由於需求求強勁及供應緊張，全球天然氣價格高漲。隨着冬季將至，取暖需求令燃氣消費旺季來臨。建銀國際看好今年旺季燃氣營運商的零售氣量增長，並首選昆侖能源 （00135） 和港華燃氣 （01083） 。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【議息點評】儲局料提早明年加息 中金：減買債速度料較預期快 2021/09/23 【議息點評】儲局料提早明年加息 中金：減買債速度料較預期快 【買入機會】兩大因素拖低美股 中金視入市機會 2021/09/21 【買入機會】兩大因素拖低美股 中金視入市機會 【科技板塊】硬件股下半年業績表現各異 蘋果供應鏈料跑出 2021/09/20 【科技板塊】硬件股下半年業績表現各異 蘋果供應鏈料跑出 【後置發力】中金看好3大新基建範疇 2021/09/16 【後置發力】中金看好3大新基建範疇 【收水前瞻】儲局收水限制港股反彈力 留意3類抗逆股 2021/09/15 【收水前瞻】儲局收水限制港股反彈力 留意3類抗逆股 天然氣 經濟 港華燃氣（01083） 昆侖能源（00135） 天氣 中國