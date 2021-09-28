【恒大泡沬爆破】五分鐘搞懂內地房企點樣炒起、點解爆

恒大風波愈演愈烈，中國房產泡沬隨時連環爆破。2014年中國購房政策放寬，內房企業聞風而動，令地價、房價一路高升，至2016年中國政府定調「房子是用來住，不是用來炒」，市場開始降溫，惟大部份內房企業已因為激進的營運策略債台高築，現金流一斷就會墜入深淵。

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2014年中國房屋政策放寬，包括信貸放寬、首套房、二套房首付比例下調、利率下限下調，並多次降息降準。受市場推動，銀行等金融機構對房地產行業的信貸投放亦趨於寬鬆，全國商品房銷售面積一洗頹風，增速達到正增長，2015年4月單月增速為7%，為2014年以來首次回正。內地房企看好大市前景，遂開始買地，甚至開始爭地，2014年全國土地拍價成交總價增速為-33.2%，2015年為5.1%，市場明顯回暖。

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隨著市場熱度攀升，房企積極加槓桿，債務亦迅速踏入泡沬化。為了維持高周轉，房企採取「融資、拿地、銷售、繼續融資和拿地」的高壓模式。以藍光發展（滬 600466）為例，當年奉行「3641」高周轉模式，即拿地3個月內開工，4個月內開盤，開盤當日去化率60%，1年內項目正現金流。

這種舉債經營的模式，最恐怖的地方是能夠在融資上「自我強化」，由於當年房企銷售規模變多，商品房價格提升，種種因素令房企融資時更加強勢，可以透過槓桿撬動更多資金，多間房企進場令市場急劇熾熱。

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2015年底至2016年中，中國房屋政策全面寬鬆，不但再次下調首付比例、降息等等，更大規模推進棚改，即政府部門直接以貨幣形式補償被拆遷棚戶區居民，再讓居民到商品房市場上購置住房。有關安置比例由2014年的9%提升至2016年的48.5%。

2016年商品房銷售面積和銷售額分別增長22.5%和34.8%，增速較去年提升16%和20%；同年全國土地招拍掛成交總價37000億元人民幣，按年升24.1%，看似交易織烈，但其實成交溢價已高達34.6%。

房企激烈搶地、開盤，但市場終會飽和、自我調節，最後銷售無可避免地放緩，收入減低的房企為了保持企業周轉，開始以借新還舊的方式維持債務規模，甚至有房企為了再擴展規模，以更激進的方式拿地、開盤。

直到2016年9月30日及國慶期間，多個熱點城市出台調控政策，「房子是用來住的，不是用來炒的」原則被提出並延續至今。後來2018年7月棚改比例調低、2019年銀保監會、發改委等部門開始收緊房企各主要的融資渠道。

激進、受調控政策沖擊房企，令到有關企業在信用、品牌、現金流依次爆發危機。信用惡化令到金融機構抽貸、供應商急於收回帳款；風聲轉差，引起的品牌危機會令購房者產生顧慮，害怕房企項目爛尾，銷售急降；收入下降，引起現金流惡化，就影響到新融資，以及借新還舊的營運模式，最終無法償還銀行貸款，引起債務違約，泡沬就會告破。

華夏幸福（滬 600340）正是其中代表，2020年9月公司累計逾期未償還債務高達879億元人民幣，結果需要政府介入成立債委會進行企業債務重組。

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報告來源：國海證券

編輯：陳文政