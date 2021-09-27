中國消費品零售業現分化？細看各行業疫後表現

後疫情時代改變大眾購物偏好，加速數碼化消費模式。在中國，消費結構變化逐一浮現，惟各類消費品的消費升級趨勢更明顯。

最近德勤公布一項有關中國消費品和零售行業研究，報告分析消費品零售行業疫後復甦步入加速期，而本篇將聚焦消費品行業疫後表現。

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報告顯示，各類消費品營收和利潤增速。疫情下細分每個行業食品、化妝品、農產品及家居清潔行業表現良好。反之，整體運動戶外行業（概括服務鞋帽類）出現下滑迹象，惟李寧和安踏等龍頭企業優勢仍明顯，疫情下國貨運動品牌，仍保持一定營收和利潤增速。（圖表1）

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若然逐一比較消費品行業，農產品總營收增速較大，僅次是糧油加工及肉製品。農產品方面，後疫情部分農產品價格呈階段性恢復上漲走勢，推動了行業整體的利潤增速。

糧油加工方面，隨糧油加工行業加快產品結構升級，疫情期間推出毛利率更高小包裝，滿足中國家庭消費端需求。值得關注是食品方面，2020年食品行業整體利潤增速保持正增長，中高端品牌發展快速提升行業的盈利能力。

至於化妝品，「國貨」和新品牌快速發展，品牌高附加值是行業整體利潤水平提升的關鍵。

隨居民綠色、高端、品質化需求快速提升，加之疫情改變了消費者購物偏好、頻次以及場景，消費品行業各賽道加速分化。（圖表2）

（持續更新）

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報告來源：德勤中國

編輯：鍾采餘