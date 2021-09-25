恒大危機未除 解構內銀風險 名家專區 2021/09/25 分享： 港股昨日輕微低開，午後A股轉跌，恒指跟隨跌幅擴大，收市大跌318點或1.3%。港股投資情緒轉淡，與中國恒大（03333）債務危機明晦未定息息相關。 恒大日前表示已如期支付一筆8,000多萬美元的美元債息 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 加息預期提速 反彈難寄厚望 2021/09/24 加息預期提速 反彈難寄厚望 透視中港美 - 恒大債務危機 股市最大風險 2021/09/22 恒大債務危機 股市最大風險 透視中港美 - 保誠售新股 友邦雪上霜？ 2021/09/21 保誠售新股 友邦雪上霜？ 透視中港美 - 收水加息憂慮再起 2021/09/20 收水加息憂慮再起 透視中港美 - 反彈待確認 友邦可低吸 2021/09/18 反彈待確認 友邦可低吸 本港地產股 港股 科技軟件 騰訊控股（00700） 恒大汽車（00708） 建設銀行（00939） 中信銀行（00998） 農業銀行（01288） 工商銀行（01398） 郵儲銀行（01658）