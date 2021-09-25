恒大危機未除 解構內銀風險

港股昨日輕微低開，午後A股轉跌，恒指跟隨跌幅擴大，收市大跌318點或1.3%。港股投資情緒轉淡，與中國恒大（03333）債務危機明晦未定息息相關。

恒大日前表示已如期支付一筆8,000多萬美元的美元債息

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