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福萊特可吼 股價望48元

名家專區 2021/09/25

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昨日A、H股指數先升後跌，國企指數中綫弱勢未改，惟短期出現「三底背馳」，下周有望反彈。至於碳中和股繼續跑贏大市，福萊特玻璃（06865）未來盈利可保持32%複合增長，加上股價「兩上兩落」後有望「三上」

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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