福萊特可吼 股價望48元 名家專區 2021/09/25 分享： 昨日A、H股指數先升後跌，國企指數中綫弱勢未改，惟短期出現「三底背馳」，下周有望反彈。至於碳中和股繼續跑贏大市，福萊特玻璃（06865）未來盈利可保持32%複合增長，加上股價「兩上兩落」後有望「三上」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股短綫喘定 中期陀螺待變（第四版） 2021/09/24 港股短綫喘定 中期陀螺待變（第四版） 中字股實力談 - 黃金周殺到 同程生意旺 2021/09/24 黃金周殺到 同程生意旺 中字股實力談 - 港股秋分反彈 震盪築底開始（第四版） 2021/09/23 港股秋分反彈 震盪築底開始（第四版） 中字股實力談 - 旺旺有動力 政策倡三孩 2021/09/23 旺旺有動力 政策倡三孩 潤燃買得過 上半年復甦 2021/09/22 潤燃買得過 上半年復甦 每股資產淨值 每股盈利 恒生中國企業指數 北控水務集團（00371） 聯想集團（00992） 福萊特玻璃（06865） 人民幣 板塊