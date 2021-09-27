美元料受惠債息表現 名家專區 2021/09/27 分享： 提防美國政府發債上限解除後，有機會短暫推升美債息以至美元滙價。 美國眾議院已通過，暫停執行美國政府的債務上限直至明年12月。為免政府停擺甚至賴債，料參議院短期內同會通過方案。一旦通過，提防已有一段日子停 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元 長遠看好 今日 歐元 長遠看好 英鎊 龐大阻力1.385美元 今日 英鎊 龐大阻力1.385美元 日圓 有機會跌破111 今日 日圓 有機會跌破111 澳元 暫難上破75美仙 今日 澳元 暫難上破75美仙 紐元 目標維持73美仙 今日 紐元 目標維持73美仙 你可能感興趣 歐元 長遠看好 今日 01:00 歐元 長遠看好 英鎊 龐大阻力1.385美元 今日 01:00 英鎊 龐大阻力1.385美元 日圓 有機會跌破111 今日 01:00 日圓 有機會跌破111 最新專欄文章 加元 暫徘徊1.25至1.28 今日 加元 暫徘徊1.25至1.28 紐元 目標維持73美仙 今日 紐元 目標維持73美仙 澳元 暫難上破75美仙 今日 澳元 暫難上破75美仙 日圓 有機會跌破111 今日 日圓 有機會跌破111 英鎊 龐大阻力1.385美元 今日 英鎊 龐大阻力1.385美元 美國聯儲局 美元 美滙指數 美滙 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元