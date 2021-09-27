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美元料受惠債息表現

名家專區 2021/09/27

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提防美國政府發債上限解除後，有機會短暫推升美債息以至美元滙價。

美國眾議院已通過，暫停執行美國政府的債務上限直至明年12月。為免政府停擺甚至賴債，料參議院短期內同會通過方案。一旦通過，提防已有一段日子停

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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