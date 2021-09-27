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【名家談內房】恒大後遺症？黃國英：可能仲有好多公司會唔掂！（附名家投資心法）

財金猛人追蹤 08:22 2021/09/27

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內地大型房地產公司中國恒大 （03333） 債務問題未解，對此，人稱「英Sir」的豐盛金融資產管理董事黃國英在接受《投資理財周刊》專訪時表示：

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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