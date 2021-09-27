【名家談內房】恒大後遺症？黃國英：可能仲有好多公司會唔掂！（附名家投資心法） 財金猛人追蹤 08:22 2021/09/27 分享： 內地大型房地產公司中國恒大 （03333） 債務問題未解，對此，人稱「英Sir」的豐盛金融資產管理董事黃國英在接受《投資理財周刊》專訪時表示： ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談中產崛起】共同富裕國策下 滙豐范卓雲：中產消費未來會提升！ 2021/09/21 【名家談中產崛起】共同富裕國策下 滙豐范卓雲：中產消費未來會提升！ 【名家談內房】內房股唔好貪平？名家鄭子豐：國企好過民企！（附名家國策點評） 2021/09/10 【名家談內房】內房股唔好貪平？名家鄭子豐：國企好過民企！（附名家國策點評） 【名家談收息股】揀收息股有標準？曾淵滄：要令到自己買咗之後好安心！（附名家投資心法） 2021/09/16 【名家談收息股】揀收息股有標準？曾淵滄：要令到自己買咗之後好安心！（附名家投資心法） 你可能感興趣 【名家談中產崛起】共同富裕國策下 滙豐范卓雲：中產消費未來會提升！ 18:00 2021/09/21 【名家談中產崛起】共同富裕國策下 滙豐范卓雲：中產消費未來會提升！ 【名家談內房】內房股唔好貪平？名家鄭子豐：國企好過民企！（附名家國策點評） 22:06 2021/09/10 【名家談內房】內房股唔好貪平？名家鄭子豐：國企好過民企！（附名家國策點評） 【名家談收息股】揀收息股有標準？曾淵滄：要令到自己買咗之後好安心！（附名家投資心法） 15:32 2021/09/16 【名家談收息股】揀收息股有標準？曾淵滄：要令到自己買咗之後好安心！（附名家投資心法） 最新專欄文章 【名家談股市】法巴譚慧敏︰中央下季料放寬 港股大跌空間小 今日 【名家談股市】法巴譚慧敏︰中央下季料放寬 港股大跌空間小 【名家談地產股】地產股反彈乏力 法巴譚慧敏︰宜轉移至收租股和房託 2021/09/24 【名家談地產股】地產股反彈乏力 法巴譚慧敏︰宜轉移至收租股和房託 【經濟復甦】許長泰：歐美銀行股前景佳！ 2021/09/24 【經濟復甦】許長泰：歐美銀行股前景佳！ 【內房危機】摩根資產許長泰：中央會防控，引發系統性風險機會好低！ 2021/09/23 【內房危機】摩根資產許長泰：中央會防控，引發系統性風險機會好低！ 【名家談內房】法巴策略師譚慧敏︰恒大倒閉可能性較低 2021/09/23 【名家談內房】法巴策略師譚慧敏︰恒大倒閉可能性較低 黃國英 後遺症 債券 經濟 中國恒大（03333） 金融 發展商 中國