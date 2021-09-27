【名家談股市】法巴譚慧敏︰中央下季料放寬 港股大跌空間小 財金猛人追蹤 07:10 2021/09/27 分享： 內地監管風暴未完，加上中國恒大 （03333） 債務危機恐慌籠罩，港股受壓，跌至24000點水平，投資者憂心忡忡，想知道跌完未？法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏接受《投資理財周刊》專訪時認為，恒大最終倒閉和清盤的可能性較低，倘恒大沒倒閉，那麼，港股大跌空間料小，因壞消息已大致消化。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 今日 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 【名家談內房】法巴策略師譚慧敏︰恒大倒閉可能性較低 2021/09/23 【名家談內房】法巴策略師譚慧敏︰恒大倒閉可能性較低 【名家談地產股】地產股反彈乏力 法巴譚慧敏︰宜轉移至收租股和房託 2021/09/24 【名家談地產股】地產股反彈乏力 法巴譚慧敏︰宜轉移至收租股和房託 你可能感興趣 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 今日 00:01 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 【名家談內房】法巴策略師譚慧敏︰恒大倒閉可能性較低 07:10 2021/09/23 【名家談內房】法巴策略師譚慧敏︰恒大倒閉可能性較低 【名家談地產股】地產股反彈乏力 法巴譚慧敏︰宜轉移至收租股和房託 14:31 2021/09/24 【名家談地產股】地產股反彈乏力 法巴譚慧敏︰宜轉移至收租股和房託 最新專欄文章 【名家談地產股】地產股反彈乏力 法巴譚慧敏︰宜轉移至收租股和房託 2021/09/24 【名家談地產股】地產股反彈乏力 法巴譚慧敏︰宜轉移至收租股和房託 【經濟復甦】許長泰：歐美銀行股前景佳！ 2021/09/24 【經濟復甦】許長泰：歐美銀行股前景佳！ 【內房危機】摩根資產許長泰：中央會防控，引發系統性風險機會好低！ 2021/09/23 【內房危機】摩根資產許長泰：中央會防控，引發系統性風險機會好低！ 【名家談內房】法巴策略師譚慧敏︰恒大倒閉可能性較低 2021/09/23 【名家談內房】法巴策略師譚慧敏︰恒大倒閉可能性較低 【名家談中產崛起】共同富裕國策下 滙豐范卓雲：中產消費未來會提升！ 2021/09/21 【名家談中產崛起】共同富裕國策下 滙豐范卓雲：中產消費未來會提升！ 人物專訪 政府／議會運作 中國政府及法定機構 中國 國有內銀股 民企內房股 國企內房股 港股 中國恒大（03333）