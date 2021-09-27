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【名家談股市】法巴譚慧敏︰中央下季料放寬 港股大跌空間小

財金猛人追蹤 07:10 2021/09/27

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內地監管風暴未完，加上中國恒大 （03333） 債務危機恐慌籠罩，港股受壓，跌至24000點水平，投資者憂心忡忡，想知道跌完未？法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏接受《投資理財周刊》專訪時認為，恒大最終倒閉和清盤的可能性較低，倘恒大沒倒閉，那麼，港股大跌空間料小，因壞消息已大致消化。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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