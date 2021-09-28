【名家談房託】港股波動 殿堂級大師卓百德︰增持房託 財金猛人追蹤 07:10 2021/09/28 分享： 港股在內地監管風暴和恒大 （03333） 債務危機恐慌籠罩下，大幅波動，投資者無所適從。面對股市下行風險，星級大師卓百德（Peter Churchouse）認為，在資產配置上，轉移至防守性較高的股份或資產。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【新股IPO】譚仔國際矚目招股 不忘兩大風險因素（系列之二） 2021/09/24 【新股IPO】譚仔國際矚目招股 不忘兩大風險因素（系列之二） 你可能感興趣 【新股IPO】譚仔國際矚目招股 不忘兩大風險因素（系列之二） 07:10 2021/09/24 【新股IPO】譚仔國際矚目招股 不忘兩大風險因素（系列之二） 最新專欄文章 【名家談內房】恒大後遺症？黃國英：可能仲有好多公司會唔掂！（附名家投資心法） 2021/09/27 【名家談內房】恒大後遺症？黃國英：可能仲有好多公司會唔掂！（附名家投資心法） 【名家談股市】法巴譚慧敏︰中央下季料放寬 港股大跌空間小 2021/09/27 【名家談股市】法巴譚慧敏︰中央下季料放寬 港股大跌空間小 【名家談地產股】地產股反彈乏力 法巴譚慧敏︰宜轉移至收租股和房託 2021/09/24 【名家談地產股】地產股反彈乏力 法巴譚慧敏︰宜轉移至收租股和房託 【經濟復甦】許長泰：歐美銀行股前景佳！ 2021/09/24 【經濟復甦】許長泰：歐美銀行股前景佳！ 【內房危機】摩根資產許長泰：中央會防控，引發系統性風險機會好低！ 2021/09/23 【內房危機】摩根資產許長泰：中央會防控，引發系統性風險機會好低！ 人物專訪 派息 每股派息 REITS REITs股 REITS產品 港股 中國恒大（03333）