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【名家談房託】港股波動 殿堂級大師卓百德︰增持房託

財金猛人追蹤 07:10 2021/09/28

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港股在內地監管風暴和恒大 （03333） 債務危機恐慌籠罩下，大幅波動，投資者無所適從。面對股市下行風險，星級大師卓百德（Peter Churchouse）認為，在資產配置上，轉移至防守性較高的股份或資產。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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