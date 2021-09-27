港股上周幾經波動，仍難脫反覆尋底格局。恒大（03333）債務危機取代了科網平台監管憂慮，成為引爆新一輪跌市的火藥庫。

有外媒更指，恒大一旦爆煲將引發的全球金融系統風險，與雷曼兄弟2008年倒閉觸發金融海

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