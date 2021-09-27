恒指二萬四關難守 名家專區 2021/09/27 分享： 港股上周幾經波動，仍難脫反覆尋底格局。恒大（03333）債務危機取代了科網平台監管憂慮，成為引爆新一輪跌市的火藥庫。 有外媒更指，恒大一旦爆煲將引發的全球金融系統風險，與雷曼兄弟2008年倒閉觸發金融海 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 恒大危機未除 解構內銀風險 2021/09/25 恒大危機未除 解構內銀風險 透視中港美 - 加息預期提速 反彈難寄厚望 2021/09/24 加息預期提速 反彈難寄厚望 透視中港美 - 恒大債務危機 股市最大風險 2021/09/22 恒大債務危機 股市最大風險 透視中港美 - 保誠售新股 友邦雪上霜？ 2021/09/21 保誠售新股 友邦雪上霜？ 透視中港美 - 收水加息憂慮再起 2021/09/20 收水加息憂慮再起 恒大 公司債券 北水流入 美國聯儲局 騰訊控股（00700） 恒大汽車（00708） 華潤電力（00836） 中國恒大（03333） 美團－W（03690） 嗶哩嗶哩—SW（09626）