四大地產商多元業務撑起市值 名家專區 2021/09/27 分享： 近日，四大地產股股價急跌，實際上，四大地產商業務早已多元化，就算最壞的情況出現，影響也有限。 9月20日，四大本地地產股股價突然狂跌，原因是有西方傳媒說有中央官員約見本地四大地產商，要求他們為香港特區政 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 曾淵滄 大學教授 欄名 : 曾淵滄專欄 最新專欄文章 趁壞消息買股收息 2021/09/20 趁壞消息買股收息 三隻老牌基建股 靜靜雞贏 2021/09/13 三隻老牌基建股 靜靜雞贏 反壟斷明朗化 錯跌股值博率高 2021/09/06 反壟斷明朗化 錯跌股值博率高 三條紅綫 成內房板塊硬指標 2021/08/30 三條紅綫 成內房板塊硬指標 投資新經濟股要有眼光與耐性 2021/08/23 投資新經濟股要有眼光與耐性 新世界發展（00017） 長江基建集團（01038） 長實集團（01113） 新鴻基地產（00016） 香港中華煤氣（00003） 農地 電能實業（00006） 恒基地產（00012） 新創建集團（00659） 騰訊控股（00700）