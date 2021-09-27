四大地產商多元業務撑起市值

近日，四大地產股股價急跌，實際上，四大地產商業務早已多元化，就算最壞的情況出現，影響也有限。

9月20日，四大本地地產股股價突然狂跌，原因是有西方傳媒說有中央官員約見本地四大地產商，要求他們為香港特區政

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