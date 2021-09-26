河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派

日本新首相人選日內揭盅，河野太郎得到近半黨員支持下，成為自民黨新任總裁繼而拜相的機會，看似高唱入雲。惟岸田文雄也有不少資深議員擁護，仍有機會反敗為勝。兩人的實際得票差距未必如民調般明顯，難怪他們均有向右轉之勢，拉攏保守派的支持以突圍而出。

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