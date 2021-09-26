河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派 國際 22:03 2021/09/26 分享： 日本新首相人選日內揭盅，河野太郎得到近半黨員支持下，成為自民黨新任總裁繼而拜相的機會，看似高唱入雲。惟岸田文雄也有不少資深議員擁護，仍有機會反敗為勝。兩人的實際得票差距未必如民調般明顯，難怪他們均有向右轉之勢，拉攏保守派的支持以突圍而出。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著 2021/09/23 加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著 力數電動車不是 豐田社長有何盤算？ 2021/09/22 力數電動車不是 豐田社長有何盤算？ 英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天 2021/09/21 英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天 綑綁基建與放寬移民 民主黨撞大板 2021/09/20 綑綁基建與放寬移民 民主黨撞大板 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 2021/09/18 強制接種疫苗 拜登踐踏民主？ 你可能感興趣 加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著 19:05 2021/09/23 加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著 力數電動車不是 豐田社長有何盤算？ 21:36 2021/09/22 力數電動車不是 豐田社長有何盤算？ 英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天 21:05 2021/09/21 英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天 最新專欄文章 國金札記 - 杜魯多贏了？ 只怕得不償失 2021/09/24 杜魯多贏了？ 只怕得不償失 加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著 2021/09/23 加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著 國金札記 - 力數電動車不是 豐田社長有何盤算？ 2021/09/23 力數電動車不是 豐田社長有何盤算？ 力數電動車不是 豐田社長有何盤算？ 2021/09/22 力數電動車不是 豐田社長有何盤算？ 國金札記 - 英國旅遊業 這個冬天不太冷？ 2021/09/22 英國旅遊業 這個冬天不太冷？ 政治 選舉 河野太郎 日本 中日關係 CPTPP 菅義偉