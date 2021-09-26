  • 28°C
香港時間 : 2021926日 (週日) 23:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派

國際 22:03 2021/09/26

分享：

日本新首相人選日內揭盅，河野太郎得到近半黨員支持下，成為自民黨新任總裁繼而拜相的機會，看似高唱入雲。惟岸田文雄也有不少資深議員擁護，仍有機會反敗為勝。兩人的實際得票差距未必如民調般明顯，難怪他們均有向右轉之勢，拉攏保守派的支持以突圍而出。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

相關文章

加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著
2021/09/23
加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著
力數電動車不是 豐田社長有何盤算？
2021/09/22
力數電動車不是 豐田社長有何盤算？
英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天
2021/09/21
英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天
綑綁基建與放寬移民 民主黨撞大板
2021/09/20
綑綁基建與放寬移民 民主黨撞大板
強制接種疫苗 拜登踐踏民主？
2021/09/18
強制接種疫苗 拜登踐踏民主？

你可能感興趣

加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著
19:05 2021/09/23
加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著
力數電動車不是 豐田社長有何盤算？
21:36 2021/09/22
力數電動車不是 豐田社長有何盤算？
英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天
21:05 2021/09/21
英國放寬入境限制 旅遊業遲來的冬天

最新專欄文章

國金札記 - 杜魯多贏了？ 只怕得不償失
2021/09/24
杜魯多贏了？ 只怕得不償失
加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著
2021/09/23
加拿大最昂貴選舉 杜魯多卻不見得著
國金札記 - 力數電動車不是 豐田社長有何盤算？
2021/09/23
力數電動車不是 豐田社長有何盤算？
力數電動車不是 豐田社長有何盤算？
2021/09/22
力數電動車不是 豐田社長有何盤算？
國金札記 - 英國旅遊業 這個冬天不太冷？
2021/09/22
英國旅遊業 這個冬天不太冷？
政治 選舉 河野太郎 日本 中日關係 CPTPP 菅義偉

下一篇文章

【港股脈博】恒大危機明晦未定 再拖反彈市後腿（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版