中國特色ESG 企業各出奇謀助力共富

ESG（環境、社會、管治）熱潮席捲投資市場，不乏內地分析認為，中央政府近日經常掛在口邊的「共同富裕」，在很大程度上是中國特色的ESG指標。

阿里圍繞「雙碳」 助力共富

簡單來說，大家耳熟能詳的CSR（企業

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