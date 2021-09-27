  • 28°C
香港時間 : 2021927日 (週一) 02:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國特色ESG 企業各出奇謀助力共富

名家專區 2021/09/27

分享：

ESG（環境、社會、管治）熱潮席捲投資市場，不乏內地分析認為，中央政府近日經常掛在口邊的「共同富裕」，在很大程度上是中國特色的ESG指標。

阿里圍繞「雙碳」 助力共富

簡單來說，大家耳熟能詳的CSR（企業

...

撰文 : 李哲毅

欄名 : 交易講場

最新專欄文章

交易講場 - 阿里外資大戶搬「大貨」到港 又減持？
2021/09/25
阿里外資大戶搬「大貨」到港 又減持？
交易講場 - 小米首推智能眼鏡 如何呈現影像
2021/09/24
小米首推智能眼鏡 如何呈現影像
交易講場 - 東方海外股息率29厘 未來3年可維持？
2021/09/23
東方海外股息率29厘 未來3年可維持？
交易講場 - 碧桂園服務百億「大刁」 大行齊唱好
2021/09/22
碧桂園服務百億「大刁」 大行齊唱好
交易講場 - 內地共富號角 歐洲奢侈品壞消息？
2021/09/21
內地共富號角 歐洲奢侈品壞消息？
ESG 共同富裕 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 可持續發展 企業社會責任 中國 人民幣

上一篇文章

採「上海模式」抗疫 利經濟全面復甦

下一篇文章

餐飲擴充 難獨撑舖市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

國情知聞 - 京智囊倡增國力迎挑戰 「好戲在後頭」
京智囊倡增國力迎挑戰 「好戲在後頭」
透視中港美 - 恒大危機未除 解構內銀風險
恒大危機未除 解構內銀風險
中字股實力談 - 福萊特可吼 股價望48元
福萊特可吼 股價望48元
交易講場 - 阿里外資大戶搬「大貨」到港 又減持？
阿里外資大戶搬「大貨」到港 又減持？
優然牧業見底 營造上升通道
優然牧業見底 營造上升通道
美關稅損人害己 華續開放促合作
美關稅損人害己 華續開放促合作