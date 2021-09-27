中國特色ESG 企業各出奇謀助力共富 名家專區 2021/09/27 分享： ESG（環境、社會、管治）熱潮席捲投資市場，不乏內地分析認為，中央政府近日經常掛在口邊的「共同富裕」，在很大程度上是中國特色的ESG指標。 阿里圍繞「雙碳」 助力共富 簡單來說，大家耳熟能詳的CSR（企業 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李哲毅 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 阿里外資大戶搬「大貨」到港 又減持？ 2021/09/25 阿里外資大戶搬「大貨」到港 又減持？ 交易講場 - 小米首推智能眼鏡 如何呈現影像 2021/09/24 小米首推智能眼鏡 如何呈現影像 交易講場 - 東方海外股息率29厘 未來3年可維持？ 2021/09/23 東方海外股息率29厘 未來3年可維持？ 交易講場 - 碧桂園服務百億「大刁」 大行齊唱好 2021/09/22 碧桂園服務百億「大刁」 大行齊唱好 交易講場 - 內地共富號角 歐洲奢侈品壞消息？ 2021/09/21 內地共富號角 歐洲奢侈品壞消息？ ESG 共同富裕 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 可持續發展 企業社會責任 中國 人民幣