【火電急回】中國答卷已有「數」計（更新版本）

傳統電力股如華潤電力 （00836） 、華能國際 （00902） 、中國電力 （02380） 等急回，並非空穴來風。截至10月18日，中國公布的數據，都說明了9月的這篇文章的準繩度。本篇將就最新的數據補充，讀者可以自行推敲，這邏輯推演，而非預測。

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原文刊於9月28日：

拉閘限電啟示：下游企業的冬天（兼評火電股前景）

中國近日再次下發「能耗雙控」（同時控制能源消耗總量和強度）的政策文件，各類高耗能、高污染的行業紛紛被迫停工，江蘇、雲南、浙江等地已傳出有大批上市公司公告因限電被迫停產。

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廣東電網知情人士指出，電源短缺是關鍵，火力發電廠至今未有滿載運行，原因出在當前煤炭價格和供應。知情人士表示，火力發電的每度電價是人民幣4毛多，但發電成本已經接近人民幣6毛，這等於每發一度電就虧人民幣1毛多。

所以，第一個理由不重要，或者不是理由，9月至11月的社會用電量都在下降，工業能耗也在下降 （見圖），9月限電理由不成立。第二個理由很重要，煤價升了，但火電股不能加價。

花旗也認同這個看法，第一次說好的煤電聯動不存在，第二次默認的煤電聯動也不存在，說明火電股這個月炒漲價的邏輯錯了，預期的漲價變成實際的虧損，被割韭菜了！弦外之音就是：CPI不能上升。政治原因，無法證明，只可意會。

簡單地說，社會資源重新分配，一部分人得益，一部分人受損。能耗雙控只能提升PPI，所以，下游企業是冬天。上游企業是否春天，一個問號，因為產量大減。總體的經濟，可能更差，是否也是冬天，在下眼拙，從數據上看不出來。

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中金補充說，限產限電政策對經濟最直觀的影響是短期通脹壓力抬升以及工業品產量的下降。目前觀察重點行業開工率已經可以發現，高爐開工率、電爐開工率、PTA產業鏈負荷率（江浙織機）和汽車半鋼胎開工率均已出現不同程度下滑，四季度工業增加值增速可能會出現明顯的回落，拖累整體經濟增長。

需要關注的是，在限產限電的情況下，經濟的結構性分化的局面會更加突出，中小企業的經營壓力可能明顯加大。限電停產可能直接導致中小企業不敢接單，這可能也是近期PMI新訂單下滑的原因之一。此外，停產之後，工人的就業和收入也會受到明顯影響，這會進一步抑制居民的消費意願，叠加疫情反覆對居民消費的抑制，社會消費品零售增速可能難以改善。居民的消費能力和消費意願上不去，CPI可能持續處於低位。

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在PPI通脹維持高位，而經濟動能持續走弱的情況下，經濟的滯脹壓力日益突出。

報告來源：花旗、中金公司、海通證券（大部分圖表）