【港股脈博】融創延續內房債務危機憂慮 港股超賣反彈要小心

中國恒大 （03333） 債務危機未見曙光，旗下恒大汽車 （00708） 上周五晚承認財困，今早一度急瀉兩成半後，早段跌幅暫收窄至約半成。恒大早段則回升約3%。

惟內房危機有由恒大系擴散跡象，網傳另一重債內房融創中國 （01918） 紹興分部向當地政府求助的信件，稱其在當地黃石小鎮項目的現金流流動性碰到了障礙和困難，希望當地政府能夠給予政策上的專項支持。

網傳融創求助信全文如下：

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中國融創股價今早逆市大跌約半成、連帶龍湖 （00960） 、華潤置地 （01109） 、中國海外 （00688） 及碧桂園 （02007） 4大藍籌內房股，今早亦全綫下滑1%至逾2%，成為限制港股反彈升勢的另一障礙。

盡管如此，上周在內房債務危機陰影下持續走

▲ 網傳中國融創向紹興政府求助信件（6）

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弱的重磅內銀股回穩，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 及招行 （03968） 最多曾升約1%至3%，其後升幅稍收窄。

藍籌科技股表現參差，美團 （03690） 及騰訊 （00700） 分別大升最多約3%及5%；惟阿里巴巴 （09988） 繼續創來港上市新低﹐今早最多再跌逾1%，小米 （01810） 更曾大跌半成。

另藍籌體品股李寧 （02331） 及安踏 （02020） 同受大行瑞信預期9月網上銷售大跌的消息困擾，今早股價曾大跌約半成，反映淡友未放過任何造淡機會。港股短綫反彈步伐難言穩健。

恒指今早輕微低開61點後，早段一度急彈倒升逾300點，恒指高見24509後升幅收窄。上午10時30分，恒指報24401，仍升209點或0.9%。

撰文：劉德斌