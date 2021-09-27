【港股脈博】融創延續內房債務危機憂慮 港股超賣反彈要小心（第三版）

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河野太郎爭逐相位 向右轉取悅保守派
中國恒大 （03333） 債務危機未見曙光，旗下恒大汽車 （00708） 上周五晚承認財困，今早一度急瀉兩成半後，收市跌幅收窄至約一成；恒大股價午後拾級而級，全日升8%。
惟內房危機有由恒大系擴散跡象，網傳另一重債內房融創中國 （01918） 紹興分部向當地政府求助的信件，稱其在當地黃石小鎮項目的現金流流動性碰到了障礙和困難，希望當地政府能夠給予政策上的專項支持。
中國融創股價今逆市大跌逾9%、連帶龍湖 （00960） 、華潤置地 （01109） 、中國海外 （00688） 及碧桂園 （02007） 4大藍籌內房股，亦全綫下滑逾1%至3%，成為限制港股反彈升勢的另一障礙。
藍籌科技股表現參差，美團 （03690） 及騰訊（00700）收市分別升約1.6%及1%；惟阿里巴巴 （09988） 繼續創來港上市新低﹐收市再跌1.7%，小米 （01810） 亦再跌1.6%。
另藍籌體品股李寧 （02331） 及安踏 （02020） 同受大行瑞信預期9月網上銷售大跌困擾，今早股價曾大跌約半成，分別跌約1%及2%。淡友未放過任何造淡機會，港股短綫反彈步伐難言穩健。
恒指今早輕微低開61點後，早段一度急彈倒升逾300點，高見24509後升幅收窄。恒指全日收報24208，微升16點或不足0.1%。
撰文：劉德斌
欄名 : 港股脈博