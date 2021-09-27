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【港股脈博】融創延續內房債務危機憂慮 港股超賣反彈要小心（第二版）

財金 12:20 2021/09/27

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中國恒大 （03333） 債務危機未見曙光，旗下恒大汽車 （00708） 上周五晚承認財困，今早一度急瀉兩成半後，早段跌幅暫收窄至約半成。恒大早段則回升約3%。

惟內房危機有由恒大系擴散跡象，網傳另一重債內房融創中國 （01918） 紹興分部向當地政府求助的信件，稱其在當地黃石小鎮項目的現金流流動性碰到了障礙和困難，希望當地政府能夠給予政策上的專項支持。

內媒新浪網轉載網傳融創求助信全文如下：

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中國融創股價今早逆市大跌6%、連帶龍湖 （00960） 、華潤置地 （01109） 、中國海外 （00688） 及碧桂園 （02007） 4大藍籌內房股，今早亦全綫下滑約1%至3%，成為限制港股反彈升勢的另一障礙。

上周在內房債務危機陰影下持續走弱的重磅內銀股回穩，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 及招行 （03968） 最多曾升約1%至3%，其後升幅稍收窄，4大藍籌內銀半日升幅均不足1%。

藍籌科技股表現參差，美團 （03690） 及騰訊 （00700） 中午分別升約3%及1%；惟阿里巴巴 （09988） 繼續創來港上市新低﹐半日最多再跌逾1%，小米 （01810） 亦再跌逾2%。

另藍籌體品股李寧 （02331） 及安踏 （02020） 同受大行瑞信預期9月網上銷售大跌困擾，今早股價曾大跌約半成，中午分別跌逾2%及4%，反映淡友未放過任何造淡機會。港股短綫反彈步伐難言穩健。

恒指今早輕微低開61點後，早段一度急彈倒升逾300點，恒指高見24509後升幅收窄。恒指中午收報24259，微升67點或0.3%。

撰文：劉德斌

欄名 : 港股脈博

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恒生指數 阿里巴巴－SW（09988） 港股 融創中國（01918） 恒大汽車（00708） 華潤置地（01109） 碧桂園（02007）

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