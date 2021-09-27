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【財金投資名家講座】如何利用物業致富：由月入1300元到擁逾10個物業之路（一按即睇）

財金猛人追蹤 16:50 2021/09/27

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本港土地供應緊張，樓價長升長有，不少人打工仔大嘆難「上車」。在80年代的時候，財叔剛出來工作，月入只有1,300元，但擔心年老瞓街，故下決心要買樓，到現時擁逾10個物業。不過，財叔的置業路並非一帆風順，他曾經歷金融風暴，持有的物業由245萬元跌至80萬元，更變成負資產，他如何堅持自己的置業夢？

...

欄名 : 財金投資名家講座

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