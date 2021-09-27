【財金投資名家講座】如何利用物業致富：由月入1300元到擁逾10個物業之路（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/09/27 分享： 本港土地供應緊張，樓價長升長有，不少人打工仔大嘆難「上車」。在80年代的時候，財叔剛出來工作，月入只有1,300元，但擔心年老瞓街，故下決心要買樓，到現時擁逾10個物業。不過，財叔的置業路並非一帆風順，他曾經歷金融風暴，持有的物業由245萬元跌至80萬元，更變成負資產，他如何堅持自己的置業夢？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月27日） 今日 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月27日） 【財金投資名家講座】樓市破頂後點走？ 施永青分析下半年樓市（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】樓市破頂後點走？ 施永青分析下半年樓市（一按即睇） 【財金投資名家講座】月薪1.6萬元滾出千萬身家 龔成分享財務自由致富秘方（一按即睇） 2021/09/24 【財金投資名家講座】月薪1.6萬元滾出千萬身家 龔成分享財務自由致富秘方（一按即睇） 【財金投資名家講座】樓市調控措施不斷 施永青分析大灣區物業是否值得投資（一按即睇） 2021/09/24 【財金投資名家講座】樓市調控措施不斷 施永青分析大灣區物業是否值得投資（一按即睇） 【財金投資名家講座】瞄準碳中和概念 龔成教你捕捉倍升股！（一按即睇） 2021/09/23 【財金投資名家講座】瞄準碳中和概念 龔成教你捕捉倍升股！（一按即睇） 儲蓄 居屋 物業 樓價 負資產