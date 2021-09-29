【財金投資名家講座】手持過億元物業 財叔投資哪些物業？（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/09/29 分享： 資深物業投資者財叔，手持價值過億元物業，40多歲靠收租物業實現財務自由。到底他在買樓投資方面有策略？他主要投資香港物業，他如何看待內地及海外物業？為何他不建議港人買居屋？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月29日） 今日 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月29日） 【財金投資名家講座】加息、移民潮會否致樓市爆破？ 施永青分析利淡樓市因素（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】加息、移民潮會否致樓市爆破？ 施永青分析利淡樓市因素（一按即睇） 【財金投資名家講座】寫字樓、商舖何時見底？ 施永青分析投資車位風險及機遇 （一按即睇） 2021/09/28 【財金投資名家講座】寫字樓、商舖何時見底？ 施永青分析投資車位風險及機遇 （一按即睇） 【財金投資名家講座】樓市破頂後點走？ 施永青分析第四季樓市（一按即睇） 2021/09/27 【財金投資名家講座】樓市破頂後點走？ 施永青分析第四季樓市（一按即睇） 【財金投資名家講座】月薪1.6萬元滾出千萬身家 龔成分享財務自由致富秘方（一按即睇） 2021/09/24 【財金投資名家講座】月薪1.6萬元滾出千萬身家 龔成分享財務自由致富秘方（一按即睇） 儲蓄 居屋 物業 樓價 負資產