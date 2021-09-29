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【財金投資名家講座】手持過億元物業　財叔投資哪些物業？（一按即睇）

財金猛人追蹤 16:50 2021/09/29

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資深物業投資者財叔，手持價值過億元物業，40多歲靠收租物業實現財務自由。到底他在買樓投資方面有策略？他主要投資香港物業，他如何看待內地及海外物業？為何他不建議港人買居屋？

...

欄名 : 財金投資名家講座

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