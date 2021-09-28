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【財金投資名家講座】財叔分享挑選物業及放售準則（一按即睇）

財金猛人追蹤 16:50 2021/09/28

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在房地產市場打滾多年，手持價值過億元物業的資深物業投資者財叔，為甚麼會有膽量在人心惶惶的沙士期間買入物業投資？財叔直言買樓從不會看樓市數據，到底他用甚麼準則挑選物業？在甚麼時候會選擇放售單位？

...

欄名 : 財金投資名家講座

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