【財金投資名家講座】財叔分享挑選物業及放售準則（一按即睇）

在房地產市場打滾多年，手持價值過億元物業的資深物業投資者財叔，為甚麼會有膽量在人心惶惶的沙士期間買入物業投資？財叔直言買樓從不會看樓市數據，到底他用甚麼準則挑選物業？在甚麼時候會選擇放售單位？

...