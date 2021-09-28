【財金投資名家講座】財叔分享挑選物業及放售準則（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/09/28 分享： 在房地產市場打滾多年，手持價值過億元物業的資深物業投資者財叔，為甚麼會有膽量在人心惶惶的沙士期間買入物業投資？財叔直言買樓從不會看樓市數據，到底他用甚麼準則挑選物業？在甚麼時候會選擇放售單位？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月28日） 今日 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月28日） 【財金投資名家講座】寫字樓、商舖何時見底？ 施永青分析投資車位風險及機遇 （一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】寫字樓、商舖何時見底？ 施永青分析投資車位風險及機遇 （一按即睇） 【財金投資名家講座】樓市破頂後點走？ 施永青分析第四季樓市（一按即睇） 2021/09/27 【財金投資名家講座】樓市破頂後點走？ 施永青分析第四季樓市（一按即睇） 【財金投資名家講座】月薪1.6萬元滾出千萬身家 龔成分享財務自由致富秘方（一按即睇） 2021/09/24 【財金投資名家講座】月薪1.6萬元滾出千萬身家 龔成分享財務自由致富秘方（一按即睇） 【財金投資名家講座】樓市調控措施不斷 施永青分析大灣區物業是否值得投資（一按即睇） 2021/09/24 【財金投資名家講座】樓市調控措施不斷 施永青分析大灣區物業是否值得投資（一按即睇） 儲蓄 居屋 物業 樓價 負資產