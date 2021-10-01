【財金投資名家講座】財叔如何看待年輕人難上車問題？上車有何好選擇？（一按即睇） 財金猛人追蹤 16:50 2021/10/01 分享： 本港樓價高企，不少年輕人抱怨難「上車」置業，資深物業投資者財叔則認為年輕人要改善個人理財習慣，要有儲蓄，才可以早日置業。想置業，第一步是否可考慮買納米樓、龍床盤？要「上車」有何好選擇？近年出現不少「靠父幹」上車的故事，手持10多個物業的財叔，會否考慮幫助子女買樓呢？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 財金投資名家講座 最新專欄文章 【財金投資名家講座】樓市調控措施不斷 施永青分析大灣區物業是否值得投資（一按即睇） 今日 【財金投資名家講座】樓市調控措施不斷 施永青分析大灣區物業是否值得投資（一按即睇） 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月30日） 2021/09/30 【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧 為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月30日） 【財金投資名家講座】樓市屢破頂 施永青分析何時是首置、換樓時機（一按即睇） 2021/09/30 【財金投資名家講座】樓市屢破頂 施永青分析何時是首置、換樓時機（一按即睇） 【財金投資名家講座】加息、移民潮會否致樓市爆破？ 施永青分析利淡樓市因素（一按即睇） 2021/09/29 【財金投資名家講座】加息、移民潮會否致樓市爆破？ 施永青分析利淡樓市因素（一按即睇） 【財金投資名家講座】寫字樓、商舖何時見底？ 施永青分析投資車位風險及機遇 （一按即睇） 2021/09/28 【財金投資名家講座】寫字樓、商舖何時見底？ 施永青分析投資車位風險及機遇 （一按即睇） 儲蓄 居屋 物業 樓價 負資產