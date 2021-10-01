【財金投資名家講座】財叔如何看待年輕人難上車問題？上車有何好選擇？（一按即睇）

本港樓價高企，不少年輕人抱怨難「上車」置業，資深物業投資者財叔則認為年輕人要改善個人理財習慣，要有儲蓄，才可以早日置業。想置業，第一步是否可考慮買納米樓、龍床盤？要「上車」有何好選擇？近年出現不少「靠父幹」上車的故事，手持10多個物業的財叔，會否考慮幫助子女買樓呢？

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