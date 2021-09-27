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施政報告前爆新盤爆搶客戰

名家專區 12:18 2021/09/27

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第四季新盤先頭部隊，集中新界北，包括以138平方呎細絕北區的上水尚宜，以及並非港鐵新盤但比鄰港鐵火炭站的星凱‧堤岸，東九龍KOKO RESERVE，市場預期同樣周內公布價單，料最有機會10月9日周六或10日周日開售。

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欄名 : 樓市分析

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