施政報告前爆新盤爆搶客戰

第四季新盤先頭部隊，集中新界北，包括以138平方呎細絕北區的上水尚宜，以及並非港鐵新盤但比鄰港鐵火炭站的星凱‧堤岸，東九龍KOKO RESERVE，市場預期同樣周內公布價單，料最有機會10月9日周六或10日周日開售。

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