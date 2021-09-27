施政報告前爆新盤爆搶客戰 名家專區 12:18 2021/09/27 分享： 第四季新盤先頭部隊，集中新界北，包括以138平方呎細絕北區的上水尚宜，以及並非港鐵新盤但比鄰港鐵火炭站的星凱‧堤岸，東九龍KOKO RESERVE，市場預期同樣周內公布價單，料最有機會10月9日周六或10日周日開售。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 紅磡新盤322萬入場 投資者真的好興奮？ 2021/09/13 紅磡新盤322萬入場 投資者真的好興奮？ 9至12月新盤 續有9千伙登場 2021/09/16 9至12月新盤 續有9千伙登場 新盤市場仲有乜焦點？ 2021/09/20 新盤市場仲有乜焦點？ 你可能感興趣 紅磡新盤322萬入場 投資者真的好興奮？ 12:12 2021/09/13 紅磡新盤322萬入場 投資者真的好興奮？ 9至12月新盤 續有9千伙登場 01:00 2021/09/16 9至12月新盤 續有9千伙登場 新盤市場仲有乜焦點？ 10:00 2021/09/20 新盤市場仲有乜焦點？ 最新專欄文章 投資零售核心區舖位無得輸？ 2021/09/23 投資零售核心區舖位無得輸？ 活化工廈政策+標準金額補地價提升工廈價值 2021/09/21 活化工廈政策+標準金額補地價提升工廈價值 新盤市場仲有乜焦點？ 2021/09/20 新盤市場仲有乜焦點？ 住宅租金難望年內「登頂」 2021/09/16 住宅租金難望年內「登頂」 舖位空置率回落 距離全面復甦仍遠 2021/09/15 舖位空置率回落 距離全面復甦仍遠 一手市場 KOKO RESERVE 星凱‧堤岸 尚宜 公布價單 長沙灣 上水 火炭 施政報告