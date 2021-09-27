【名家追蹤】孟晚舟回歸小米失落？ 三大國產品牌挑「機」雷軍 財金猛人追蹤 13:03 2021/09/27 分享： 中美角力傳來好消息，華為創辦人任正非女兒獲釋回國，不過因華為而被打壓而急速冒起、全球銷售排名第二的小米 （01810） 今早卻大跌。投資者要留意，除了華為業務有重上軌道憧憬，其他國貨也對小米的手機市場虎視眈眈。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 名家追蹤 相關文章 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 今日 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 你可能感興趣 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 今日 00:01 專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署 最新專欄文章 【恒大危機】華置先撤 劉鑾雄甘比殿後？（第三版） 2021/09/24 【恒大危機】華置先撤 劉鑾雄甘比殿後？（第三版） 【恒大危機】「鋤D會」夠義氣？ 劉鑾雄「御用券商」持倉兩周增1.3億股有玄機（第三版） 2021/09/21 【恒大危機】「鋤D會」夠義氣？ 劉鑾雄「御用券商」持倉兩周增1.3億股有玄機（第三版） 【新世界接班人】鄭志剛併本地生科公司到美國上市 掀起本港SPAC熱潮第一浪？ 2021/09/16 【新世界接班人】鄭志剛併本地生科公司到美國上市 掀起本港SPAC熱潮第一浪？ 【新興市場教父】麥樸思：大市可能再跌1成 但整頓長遠利好中國發展 2021/07/28 【新興市場教父】麥樸思：大市可能再跌1成 但整頓長遠利好中國發展 小米集團－W（01810） 雷軍 孟晚舟 任正非 吉利汽車（00175） 港股 板塊 智能手機