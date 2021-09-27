  • 32°C
香港時間 : 2021927日 (週一) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家追蹤】孟晚舟回歸小米失落？ 三大國產品牌挑「機」雷軍（第二版）

財金猛人追蹤 16:06 2021/09/27

分享：

中美角力傳來好消息，華為創辦人任正非女兒獲釋回國，不過因華為而被打壓而急速冒起、全球銷售排名第二的小米 （01810） 今早卻大跌。投資者要留意，除了華為業務有重上軌道憧憬，其他國貨也對小米的手機市場虎視眈眈。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家追蹤

相關文章

專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署
今日
專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署

你可能感興趣

專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署
今日 00:01
專訪法巴譚慧敏 憧憬末季放水穩經濟 重災板塊最新部署

最新專欄文章

【恒大危機】華置先撤 劉鑾雄甘比殿後？（第三版）
2021/09/24
【恒大危機】華置先撤 劉鑾雄甘比殿後？（第三版）
【恒大危機】「鋤D會」夠義氣？ 劉鑾雄「御用券商」持倉兩周增1.3億股有玄機（第三版）
2021/09/21
【恒大危機】「鋤D會」夠義氣？ 劉鑾雄「御用券商」持倉兩周增1.3億股有玄機（第三版）
【新世界接班人】鄭志剛併本地生科公司到美國上市 掀起本港SPAC熱潮第一浪？
2021/09/16
【新世界接班人】鄭志剛併本地生科公司到美國上市 掀起本港SPAC熱潮第一浪？
【新興市場教父】麥樸思：大市可能再跌1成 但整頓長遠利好中國發展
2021/07/28
【新興市場教父】麥樸思：大市可能再跌1成 但整頓長遠利好中國發展
小米集團－W（01810） 雷軍 孟晚舟 任正非 吉利汽車（00175） 港股 板塊 智能手機

下一篇文章

【名家談內房】恒大後遺症？黃國英：可能仲有好多公司會唔掂！（附名家投資心法）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版