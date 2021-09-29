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【農夫發跡史】水與中國首富的故事

研究報告 09:00 2021/09/29

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水能興舟，「農夫」發跡史講的農夫全名為農夫山泉，其前身─養生堂飲用水有限公司（下稱，養生堂），1996年於杭州成立。農夫山泉 （09633） 於2020年9月香港港交所掛牌後，上市價21.5元，直至今年1月8日開盤66.39元，市值逾3000億，農夫山泉集團董事長鍾睒睒隨即登上世界富豪榜寶座。

疫情下，包裝飲用水的需求依然強勁，中泰證券最新飲料行業報告指，農夫山泉一次性包裝水在O2O平台3月銷售額數據中，市佔率逾50%。家庭飲用水需求強勁下，造就農夫山泉集團董事長鍾睒睒成中國首富。

專訪法巴譚慧敏 拆局內房危機 詳見：【下一頁

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《福布斯》2021年全球首富排行榜中，鍾睒睒以689億美元身家，躍升前13名，主要財富來自農夫山泉，成為中國首名列入福布斯華人首富。騰訊控股主席馬化騰與鍾睒睒相比，身家總值658億美元，屈居第15名。鑑於「2020年全球億萬富豪榜」，鍾睒睒以1063名次，當時統計身家僅20億美元，時至今日身家暴漲逾680億美元。

中國消費品零售業現分化？細看各行業疫後表現【下一頁

除指標性《福布斯》排行榜外，中國胡潤百富 「 2020年胡潤百富品牌榜」出現重大變化，統計200強具價值中國品牌中，農夫山泉排名由160名榮升30名，企業估值約710億人民幣。

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根據港交所披露易資料，農夫山泉旗下共8個品牌，共3條副產品綫茶飲料、功能飲料、果汁飲料等多元化產品業務相軌並行，穩步推升企業盈利。然而，包裝飲用水產品市場份額20.9%，眾多產品綫中排名第一。

疫情下更著重健康衛生，尤其是飲用水日常必需品。中泰證券認為家庭飲用水需求大、產品質量和消費體驗較桶裝水優勝，並推薦農夫山泉 （09633）
 
（持續更新）

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報告來源：中泰證券
編輯：鍾采餘 

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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