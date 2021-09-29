【農夫發跡史】水與中國首富的故事（第三版）

水能興舟，「農夫」發跡史講的農夫全名為農夫山泉，其前身─養生堂飲用水有限公司（下稱，養生堂），1996年於杭州成立。農夫山泉 （09633） 於2020年9月香港港交所掛牌後，上市價21.5元，直至今年1月8日開盤66.39元，市值逾3000億，農夫山泉集團董事長鍾睒睒隨即登上世界富豪榜寶座。

疫情下，包裝飲用水的需求依然強勁，中泰證券最新飲料行業報告指，農夫山泉一次性包裝水在O2O平台3月銷售額數據中，市佔率逾50%。家庭飲用水需求強勁下，造就農夫山泉集團董事長鍾睒睒成中國首富。

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《福布斯》2021年全球首富排行榜中，鍾睒睒以689億美元身家，躍升前13名，主要財富來自農夫山泉，成為中國首名列入福布斯華人首富。騰訊控股主席馬化騰與鍾睒睒相比，身家總值658億美元，屈居第15名。鑑於「2020年全球億萬富豪榜」，鍾睒睒以1063名次，當時統計身家僅20億美元，時至今日身家暴漲逾680億美元。

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除指標性《福布斯》排行榜外，中國胡潤百富 「 2020年胡潤百富品牌榜」出現重大變化，統計200強具價值中國品牌中，農夫山泉排名由160名榮升30名，企業估值約710億人民幣。

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根據港交所披露易資料，農夫山泉旗下共8個品牌，共3條副產品綫茶飲料、功能飲料、果汁飲料等多元化產品業務相軌並行，穩步推升企業盈利。然而，包裝飲用水產品市場份額20.9%，眾多產品綫中排名第一。

疫情下更著重健康衛生，尤其是飲用水日常必需品。中泰證券認為家庭飲用水需求大、產品質量和消費體驗較桶裝水優勝，並推薦農夫山泉 （09633） 。

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【第二版】11:17 更新



一次性中大包裝水較桶裝水品質更優和消費體驗，且性價比高於瓶裝水，適配家庭飲用水的消費升級需求，且具長遠發展空間，當中涵蓋4大優點。



第一、解決循環桶裝水安全隱患。由於循環桶裝水不需回收和重覆使用，在多次使用中桶裝水污染；第二、一次性包裝水體積小，單次使用顯著拓寬銷售渠道，增加接觸終端消費者機會；第三、不同包裝水容量，能滿足消費者需求；第四、包裝水和桶裝水產品差異程度。



事實上，中國法律設法規在天然水源取水。根據港交所披露易資料，行業龍頭品牌農夫山泉的水資源來自浙江千島湖、吉林長白山、湖北丹江口、廣東萬綠湖及陝西太白山等湖水、礦泉水和山泉水為取源地，故包裝飲用水產品含豐富天然礦物質。



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【第三版】14:35更新

疫情改變大眾消費習慣，轉趨電商和外賣培養綫上消費習慣。數據顯示，中國網絡購物用戶及外賣用戶持續增長，2020年電商用戶和外賣用戶分別近8億及4億。消費者從傳統電話訂水變為「搜一搜」（網絡搜索）和「點一點」（消費者對品牌認知作出選擇）兩種綫上訂水方式，行業大品牌優勢更明顯。

根據微信搜索指數統計，「農夫山泉」、「農夫山泉送水到府」及「送水到府」關鍵字等農夫山泉強勢品牌指數，遠高於桶裝水品類本身搜索熱度，長時間來看這趨勢具持續性。

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報告來源：中泰證券

編輯：鍾采餘